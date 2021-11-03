Производитель электромобилей Tesla отзывает почти 12 тысяч машин: проблемы с ПО

Почти 12 тысяч электромобилей Tesla отзывают с рынка из-за проблем в работе программного обеспечения. Это может привести к аварии.

При испытаниях выяснилось, что на электромобилях Tesla возможно самопроизвольное срабатывание системы предупреждения о риске столкновения лоб в лоб. При такой ситуации срабатывает функция экстренного торможения, что в итоге может привести к ДТП.

Речь идет о машинах Model S, Model 3 и Model X, которые были выпущены в 2017–2021 годах. Также отзывают кроссоверы Model Y 2020-2021 года выпуска.

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