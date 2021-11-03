В ближайшее время в США может разразиться вооружённый конфликт.
Такое предсказание озвучил в статье для The Washington Post политолог Роберт Каган, муж Виктории Нуланд.
По словам Кагана, произойдёт это в ближайшие три-четыре года:
"Кризис закончится свержением правительства и распадом страны на части, воюющие друг с другом".
Причиной конфликта может стать растущая поляризация в американском обществе и непримиримая вражда между республиканцами и демократами.
"Соединённые Штаты приближаются к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времён Гражданской войны, с разумными шансами на массовое насилие, крах федеральной власти и разделение страны на воюющие красные и синие анклавы в течение следующих трёх-четырёх лет”, — пишет Каган.
В США штаты традиционно делятся на "красные” и "синие”:
- в "красных” большинство жителей голосуют за Республиканскую партию,
- в "синих” — за Демократическую.
Политолог считает, что следующие президентские выборы станут толчком к гражданской войне и развалу Америки:
Кстати, супруг госпожи Нуланд в своих мрачных прогнозах не одинок — американские аналитики не видят позитивных сценариев для Соединённых Штатов в ближайшем будущем.
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