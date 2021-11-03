Американский политолог: Штаты на пороге гражданской войны

В ближайшее время в США может разразиться вооружённый конфликт.

Такое предсказание озвучил в статье для The Washington Post политолог Роберт Каган, муж Виктории Нуланд.

По словам Кагана, произойдёт это в ближайшие три-четыре года:

"Кризис закончится свержением правительства и распадом страны на части, воюющие друг с другом".

Причиной конфликта может стать растущая поляризация в американском обществе и непримиримая вражда между республиканцами и демократами.

"Соединённые Штаты приближаются к своему величайшему политическому и конституционному кризису со времён Гражданской войны, с разумными шансами на массовое насилие, крах федеральной власти и разделение страны на воюющие красные и синие анклавы в течение следующих трёх-четырёх лет”, — пишет Каган. В США штаты традиционно делятся на "красные” и "синие”: в "красных” большинство жителей голосуют за Республиканскую партию,

в "синих” — за Демократическую.

Политолог считает, что следующие президентские выборы станут толчком к гражданской войне и развалу Америки:

республиканцы и демократы обольют друг друга грязью, а затем обе партии объявят себя победителями на выборах, что вызовет беспорядки, страна погрузится в хаос и начнутся настоящие бои между "красными” и "синими” штатами.

Кстати, супруг госпожи Нуланд в своих мрачных прогнозах не одинок — американские аналитики не видят позитивных сценариев для Соединённых Штатов в ближайшем будущем.

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