Американский сенатор Рик Скотт: Байден - настоящая катастрофа для США

По словам американского сенатора-республиканца Рика Скотта, действующий президент США Джо Байден стал катастрофой для государства.

Он подчеркнул, что всего за девять месяцев у власти Байден направил Штаты на радикально-социалистический курс, передаёт RT. Скотт убеждён: президент не собирается проводить политику, которая бы действительно отвечала интересам американского общества. По мнению сенатора, Байден довёл США до опасно низких показателей во многих сферах.

"Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Американцы уже не могут сводить концы с концами", — считает Скотт.

Политик также пояснил, что в третьем квартале показатели ВВП США снизились на фоне растущей инфляции и кризиса.

Вместе с тем в Штатах в последнее время существенно выросли цены на продовольствие и различные услуги. Страна, как отметил сенатор, подходит к полному экономическому краху.

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