На Украине писательницу и экс-депутата обвинили в разжигании национальной розни

Украинская полиция возбудила уголовное дело о разжигании межнациональной вражды в отношении детской писательницы Ларисы Ницой и экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.

Как сообщают "Украинские новости", ссылаясь на Национальную полицию, дело было возбуждено по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что дело было открыто на основании решения суда от 4 октября.

Согласно сообщению, ранее Ницой назвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" за то, что они не включила в свой плейлист ни одной украинской песни.

Фарион, в свою очередь, ранее назвала украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих "биологическим мусором" за то, что завоевав бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, та обняла россиянку Марию Ласицкене, которая завоевала золотую медаль.

Как сообщалось, ранее Конституционный суд Украины под нажимом президента страны признал конституционным закон о запрете русского языка.

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