Врыв у госпиталя в Кабуле унёс жизни 19 человек

В афганском Кабуле произошёл теракт, инициированный группировкой "Исламское государство"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Взрывное устройство сработало около госпиталя. Погибли 19 человек, ещё 50 получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на сотрудника Минздрава Афганистана.

Представитель "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) Билал Карими подтвердил агентству факт взрывов.

По данным местных СМИ, к нападению на госпиталь причастны боевики "Исламского государства"*.

В российском посольстве в Кабуле сообщили РИА Новости, что граждане России не пострадали в результате взрыва.

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