В афганском Кабуле произошёл теракт, инициированный группировкой "Исламское государство"* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Взрывное устройство сработало около госпиталя. Погибли 19 человек, ещё 50 получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на сотрудника Минздрава Афганистана.
Представитель "Талибана"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) Билал Карими подтвердил агентству факт взрывов.
По данным местных СМИ, к нападению на госпиталь причастны боевики "Исламского государства"*.
В российском посольстве в Кабуле сообщили РИА Новости, что граждане России не пострадали в результате взрыва.
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