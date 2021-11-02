Взрывы прогремели возле одной из больниц кабула 2 ноября.
"Атака террориста-смертника произошла в больнице на 400 мест, расположенной рядом с министерством общественного здравоохранения", — рассказал РИА Новости очевидец инцидента.
По его словам, за взрывом последовала стрельба. Согласно сведениям местных телеканалов, взрывов было два. Сообщается о группе террористов-смертников, которые вступили в перестрелку с талибами*. Есть погибшие и раненые.
Представитель "Талибана"* Билал Карими подтвердил агентству факт взрывов.
Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Кабуле, инцидент произошёл в районе Вазир Акбар Хан.
"Взрыв произошёл в районе Вазир Акбар Хан возле военного госпиталя. По некоторым данным, это смертник. Сейчас там стрельба, есть данные о втором взрыве", — рассказал представитель посольства.
По его словам, в результате произошедшего пострадавших среди российских граждан нет. Собеседник агентства добавил, что сотрудники посольства РФ находятся в безопасности.
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