Байден разочарован итогами переговоров на G20

Американский лидер Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита по климату в Риме сказал, что он очень разочарован итогами встречи из-за отсутствия президентов России и Китая.

"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не проявились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — цитирует президента США РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден "шокировал публику" своим кортежем из 85 автомобилей, сопровождавших его по пути на встречу с Папой Римским, которая состоялась в преддверии масштабного саммита по изменению климата.

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