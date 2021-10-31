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Путин объяснил, почему обеспокоен темой глобального потепления

Политика

Президент РФ Владимир Путин рассказал на саммите G20, что последствия глобального потепления сказываются на России. Он перечислил их и предложил несколько решений по проблеме сохранения климата.

Путин объяснил, почему обеспокоен темой глобального потепления

Глава государства обратил внимание на то, что среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой — более чем в 2,5 раза. За последние 10 лет она увеличилась на полградуса.

"Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления. Вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почв. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы наших территорий", — заявил лидер.

В рамках решения проблем сохранения климата Путин предложил составить рейтинг экологических проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

Президент России также подчеркнул, что нужно наращивать объёмы поглощения парниковых газов для разрешения проблемы глобального потепления.

Ранее Путин рассказал о планах по созданию не менее 23 новых охраняемых природных территорий в России к 2024 году.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Олег Артюков
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