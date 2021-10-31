Кортеж Байдена шокировал Рим

Президент США Джо Байден "шокировал публику" своим кортежем из 85 автомобилей, сопровождавших его по пути на встречу с Папой Римским, которая состоялась в преддверии масштабного саммита по изменению климата.

Кадры длинной вереницы автомобилей, несущихся по узким улицам Рима, немедленно разлетелись по сети.

Типичный кортеж президента включает в себя пару десятков автомобилей, плюс транспортные средства для перекрытия движения.

В этот раз американский президент взял с собой примерно дюжину личных охранников, а в остальных машинах были сотрудники службы безопасности и пресса.

Учитывая, что приехал Байден всё же на саммит по климату, комментаторы отметили "вероятный огромный углеродный след, оставленный поездкой президента США", поскольку "использованные им ТС не совсем экологичны".

"Но помните, ребята, — написал в твиттере эксперт Даррен Граймс, — ВЫ должны прекратить водить СВОЮ машину. ВЫ должны прекратить летать за границу. Ты должен перестать есть мясо. ВЫ должны прекратить использовать газовый котел. ВЫ должны пожертвовать СВОЕЙ жизнью во имя спасения планеты”. "Просто визит тщеславия, — сказал комментатор Стив Миллой, добавив: — Очень зеленый”.