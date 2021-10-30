Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новому вирусу

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру следует извлечь уроки из нынешней пандемии коронавируса и готовиться к появлению нового вида инфекции.

"Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать", — сказал Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что у жителей разных стран мира отсутствует равный доступ к вакцинам. По его словам, от COVID-19 полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет лишь 6%.

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