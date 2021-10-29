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Польша заявила о желании остаться в ЕС и указала на кризис в странах-союзницах

Мир

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не хочет покидать Европейский союз, а также рассказал о его проблемах и неуверенности подрастающих поколений в счастливом будущем.

Польша заявила о желании остаться в ЕС и указала на кризис в странах-союзницах

Также политик порекомендовал ЕС отказаться от шантажа и наказания за инакомыслие. Моравецкий напомнил об уважительном отношении к нормам членов объединения, однако заявил, что приоритет всё ещё должен быть у национального права. Вместе с этим премьер-министр указал на настоящие трудности и угрозы, с которыми ЕС необходимо справиться.

"Граждане сильно пострадали от роста цен на газ. Впервые в послевоенной Европе грядущие поколения не могут быть уверены, что у них будет лучшее будущее", — отметил политик, которого цитирует Die Welt.

Моравецкий добавил, что в странах ЕС наблюдается экономический кризис из-за пандемии коронавируса, а также проблемы с демократией.

Ранее польские власти назвали решение суда о ежедневном штрафе в один миллион евро за верховенство национального законодательства этапом гибридной войны ЕС против страны. По мнению Януша Ковальского, правительство должно бойкотировать институты объединения.

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Зачем Польша задумала выйти из Евросоюза? Несмотря на то, что это невыгодно, а народ Польши против
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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