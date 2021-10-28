О механизме исключения Польши из ЕС рассказал эксперт

Польша добровольно не покинет ЕС из-за спора с Европейским судом, но существует механизм принудительного исключения.

Как это может произойти, рассказал РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

По его словам, если государство систематически нарушает демократические стандарты, отказывается от известных европейских ценностей, то в отношении него может быть использована процедура принудительного исключения из ЕС.

"Если ЕС не удовлетворит позиция Польши, то Брюссель вначале воспользуется "финансовым кнутом”, чтобы поляки поняли, чем это им грозит — многомиллиардными потерями”, — говорит Топорнин.

Что касается добровольного выхода Польши из ЕС, его он оценивает как "незначительную вероятность", отмечая, что руководство страны не рассматривает такую возможность, оно "удовлетворено экономической системой, их устраивает тот факт, что каждый год они получают очень серьёзные субсидии на развитие определённых отраслей промышленности”.

Напомним, ранее польские политики заявили, что Евросоюз ведёт против их страны "гибридную политическую войну".

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