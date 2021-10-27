Польские политики прокомментировали решение Суда Евросоюза, который обязал Варшаву выплачивать ежедневный штраф в размере одного миллиона евро.
Политик Януш Ковальский назвал решение Суда очередным этапом гибридной войны ЕС против Польши. Он считает, что польские власти должны бойкотировать институты Евросоюза и блокировать все их решения, пока в Брюссель "не восстановит верховенство закона".
По словам бывшего премьера страны Беаты Шидло, вместо диалога ЕС выбрал инструмент давления в отношении Польши.
Решение Суда ЕС является продолжением политической войны против Польши, отметил депутат Казимеж Смолиньский.
"Кто за это заплатит: Моравецкий, Качиньский? Нет, заплатят все поляки посредством налогов, высоких цен на электричество и газ", — цитирует ИноСМИ польского парламентария Петра Бориса.
Ранее Суд Евросоюза предписал Польше ежедневно выплачивать штраф в связи с её отказом приостановить действие национального законодательства, касающегося юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда республики. Всё началось с того, что Польша реформировала свою судебную систему, и дисциплинарная палата получила право отстранять от работы судей. Это вызвало недовольство в Брюсселе. Суд ЕС удовлетворил иск Еврокомиссии о введении ограничений на деятельность дисциплинарной палаты. Тогда конституционный суд Польши вынес решение о том, что иногда национальное законодательство должно преобладать над законами Евросоюза.
В Европарламенте предположили, что спор между Брюсселем и Варшавой может привести к выходу Польши из ЕС.
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