Суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро.
Как сообщает РБК со ссылкой на распоряжение суда, Польше предписано ежедневно выплачивать штраф в связи с её отказом приостановить действие национального законодательства, касающегося юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда республики.
Ранее суд ЕС удовлетворил иск Еврокомиссии о введении ограничений на деятельность дисциплинарной палаты, которая в результате реформирования польской судебной системы получила право отстранять от работы судей, что может угрожать их беспристрастности и независимости.
После этого конституционный суд Польши вынес решение о том, что иногда национальное законодательство должно преобладать над законами ЕС. Также суд признал противоречащими польской Конституции несколько положений Договора о Европейском союзе — об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда.
В Европарламенте заявили, что спор между Брюсселем и Варшавой о приоритете европейского права над национальным может стать причиной выхода Польши из ЕС.
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