Польша может выйти из состава ЕС из-за спора между Брюсселем и Варшавой о приоритете европейского права над национальным, считает глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии Манфред Вебер.
"Если вопрос верховенства закона и действия европейского права не будет решен, то существует риск вынужденного выхода Польши из ЕС через чёрный ход", - цитирует заявление парламентария ТАСС.
Представитель Европарламента заявил о необходимости нахождения компромисса в правовом споре на предстоящем саммите Евросоюза.
Ранее Конституционный суд Польши по итогам рассмотрения запроса премьер-министра Матеуша Моравецкого подтвердил, что норма о приоритете европейского права не соответствует конституции республики.
Это случилось после удовлетворения Европейским судом юстиции иска Еврокомиссии о введении ограничений на деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.
Европейский суд постановил, что реформированная польская судебная система нарушает принцип верховенства закона из-за предпосылок возникновения зависимости судебной ветви власти от исполнительной.
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