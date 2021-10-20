Зеленский: если бы фон дер Ляйен что-то решала, то Украина уже была бы в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "бессмысленно спрашивать руководство ЕС о вступлении Украины в блок, поскольку этот вопрос зависит не только от Брюсселя".

В интервью телеканалу ICTV глава украинского государства отметил:

"Нет смысла задавать вопросы уважаемым коллегам, если вы уже знаете ответ заранее. Вот почему я не поднимал эту тему в разговоре ни с госпожой Урсуле фон дер Ляйен, ни с Шарлем Мишелем".

По словам Зеленского, если бы членство Украины зависело только от этих двух лиц, Украина "была бы в ЕС еще вчера". Он напомнил, что требуется согласие других членов Союза:

"27 Стран должны сказать: да, мы рассматриваем Украину как члена, и мы проголосовали за это. Я общаюсь с представителями отдельных стран ЕС отдельно. С рядом стран всё ещё есть открытые вопросы".

Украинский президент сообщил, что на текущий момент у него есть "подписи четырёх из 27 стран", а с остальными он "работает, чтобы точно понять, кто готов проголосовать за вступление Украины в ЕС".

"Нас просто боятся"

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Германия и Франция не готовы принять Украину в ЕС и НАТО, потому что опасаются господства Восточной Европы над Западной из-за военной мощи Киева:

"Германия и Франция думают так: если Украина станет членом НАТО и Европейского Союза, Восточная Европа, то есть Украина, Польша, Литва, страны Балтии, Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия будут доминировать в так называемой родной Европе, Западной Европе. Это приведет к изменению всех балансов".

Зеленский же считает, что без его страны не будет сильного Европейского Союза.