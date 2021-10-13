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О чём договорились в Киеве Зеленский и руководство ЕС

Мир

Три соглашения и старт начала дискуссий по проблемам энергетики и безопасности — таковы главные итоги 23-го саммита Украина — ЕС, который состоялся 12 октября в Киеве.

О чём договорились в Киеве Зеленский и руководство ЕС

Напомним, для участия в нём в столицу Украины приезжали председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

О чём договорились на саммите

По итогам разговора были подписаны три соглашения:

  • о совместном авиационном пространстве, так называемый авиационный безвиз, который, по словам Урсулы фон дер Ляйен вступит в силу ещё до её ратификации всеми парламентами государств-членов ЕС;
  • с Европейским сообществом по атомной энергии;
  • о включении Украины в европейскую программу "Креативная Европа".

Газовая проблема

"Для Европейской комиссии Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа, — заявила Урсула фон дер Ляйен. — Я понимаю беспокойство Украины по поставкам газа, опасения насчет уменьшения поставок от "Газпрома", не только на эту зиму, а и на следующие. Сейчас совместно с украинскими экспертами изучаются различные сценарии газоснабжения Украины, в том числе и из стран-членов ЕС реверсом через Словакию".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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