Три соглашения и старт начала дискуссий по проблемам энергетики и безопасности — таковы главные итоги 23-го саммита Украина — ЕС, который состоялся 12 октября в Киеве.
Напомним, для участия в нём в столицу Украины приезжали председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По итогам разговора были подписаны три соглашения:
"Для Европейской комиссии Украина остается и должна оставаться надежным транзитером газа, — заявила Урсула фон дер Ляйен. — Я понимаю беспокойство Украины по поставкам газа, опасения насчет уменьшения поставок от "Газпрома", не только на эту зиму, а и на следующие. Сейчас совместно с украинскими экспертами изучаются различные сценарии газоснабжения Украины, в том числе и из стран-членов ЕС реверсом через Словакию".
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