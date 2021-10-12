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Зачем высшие чиновники ЕС едут на Украину

Мир » Европа

Главное событие года в отношениях между Украиной и ЕС состоится сегодня, 12 октября, в Киеве. На 23-ем двустороннем саммите Брюссель будут представлять президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Украину — президент Владимир Зеленский.

Зачем высшие чиновники ЕС едут на Украину

О чем будут говорить

По сложившейся традиции речь пойдёт о безопасности Украины — сюда Киев относит "проблемы Крыма и Донбасса". Ожидается, что Брюссель пообещает "помочь Украине противодействовать гибридным угрозам".

Второй темой будет экономика, в частности, инвестиционный пакет, как часть предложения для стран "Восточного партнерства" — на долю Украины запланировано €6,5 млрд инвестиций. Это гранты и гарантии от Евросоюза.

Третья тема — совместное авиационное пространство между ЕС и Украиной — так называемый Его "авиационный безвиз" — взаимное открытие рынков пассажирских, грузовых и почтовых авиаперевозок.

Переговоры по нему, напомним, проводились еще в 2007–2013 годах. Однако подписание соглашения было заблокировано из-за спора между Великобританией и Испанией вокруг аэропорта Гибралтара. Преграда исчезла лишь после окончательного "развода" Лондона с ЕС. В июне свое согласие на "авиационный безвиз" дал Совет ЕС.

Четвёртый пункт повестки — деньги от ЕС на украинские науку и культуру:

  • программа финансирования исследований и инноваций Horizon Europe, цена которой € 95,5 млрд;
  • программа — Creative Europe — бюджет почти €2,5 млрд на семь лет; направлена на помощь организациям, которые занимаются разными видами искусств, производят фильмы и другой аудиовизуальный контент.

Пятое — Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. На этом настаивает Киев, а вот Брюссель особым энтузиазмом не горит. Ожидается, что обсуждение этого вопроса пройдёт исключительно за закрытыми дверями.

Шестое — судебная реформа и борьба с коррупцией.

Седьмое — реформы КСУ, СБУ и корпоративного управления в Украине.

Дежурное мероприятие

Ничего особо нового или судьбоносного для Украины политические аналитики от этого саммита не ждут:

"Поскольку Украина — суверенное государство, то критика ЕС может выражаться в формате советов и пожеланий. Одновременно в Брюсселе уделяют внимание тому, чтобы критика не звучала слишком остро, а достижение Киева признавались.

Мишель и фон дер Ляен в Киеве "точно подтвердят критически важную роль президента Зеленского и его правительства в достижении прогресса в реформах в Украине и акцентируют внимание на необходимости реализации этого процесса", — заявил в преддверие саммита журналистам DW высокопоставленный европейский чиновник.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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