Посольство РФ в Латвии назвало приговор оппозиционеру нарушением свободы слова

Российское посольство в Латвии отреагировало на приговор в отношении русскоязычного оппозиционера и создателя онлайн-платформы "IMHOClub" Юрия Алексеева. По мнению дипломатов, против него создали политически мотивированное уголовное дело.

Как написал представитель российских дипломатов в Латвии, власти этой страны подавляют инакомыслие граждан и ограничивает свободу слова с помощью суда. В посольстве раскритиковали доказательства преступления и назвали их домыслами, "притянутыми за уши" данными. Также дипломаты отметили, что решение посадить Алексеева Рига приняла именно в день мероприятия ООН, во время которого она анализирует документ о правах людей в мире.

"Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда г. Риги в отношении Ю. Алексеева", — написали на Facebook-странице посольства.

Также дипломаты обвинили Латвию в нарушении международных обязательств.

Ранее журналиста Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы за разжигание национальной розни, противозаконное хранение патронов пистолета и распространение порнографии с участием несовершеннолетних.

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