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В Латвии приговорили к лишению свободы русскоязычного оппозиционера Алексеева

Мир

В Латвии вынесли приговор русскоязычному оппозиционеру и журналисту Юрию Алексееву. Ему вменяли провоцирование национальной розни, противозаконное хранение предметов вооружения и распространение порнографических фильмов с участием детей.

В Латвии приговорили к лишению свободы русскоязычного оппозиционера Алексеева

Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Об этом рассказала адвокат обвиняемого Имма Янсоне. Журналист отказался признать вину и высказывался об уголовном деле как о сфабрикованным.

"Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств", — подчеркнула адвокат, слова которой передаёт ТАСС.

В 2017 году правоохранители завели дело против Алексеева из-за заявлений, которые могли послужить причиной для национальных конфликтов. Сотрудники спецслужб обыскали дом оппозиционера и обнаружили патроны пистолета и материалы с детским порно.

Ранее депутат сейма Латвии Янис Вуцанс указал на проблему распространения недостоверных данных в странах Бенилюкса и Балтии. Политик подчеркнул, что в этом есть "вина" российских СМИ, которым надо противостоять.

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В Латвии задержан журналист Юрий Алексеев, который защищал права русскоязычного населения.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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