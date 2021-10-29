В Латвии приговорили к лишению свободы русскоязычного оппозиционера Алексеева

В Латвии вынесли приговор русскоязычному оппозиционеру и журналисту Юрию Алексееву. Ему вменяли провоцирование национальной розни, противозаконное хранение предметов вооружения и распространение порнографических фильмов с участием детей.

Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Об этом рассказала адвокат обвиняемого Имма Янсоне. Журналист отказался признать вину и высказывался об уголовном деле как о сфабрикованным.

"Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств", — подчеркнула адвокат, слова которой передаёт ТАСС.

В 2017 году правоохранители завели дело против Алексеева из-за заявлений, которые могли послужить причиной для национальных конфликтов. Сотрудники спецслужб обыскали дом оппозиционера и обнаружили патроны пистолета и материалы с детским порно.

Ранее депутат сейма Латвии Янис Вуцанс указал на проблему распространения недостоверных данных в странах Бенилюкса и Балтии. Политик подчеркнул, что в этом есть "вина" российских СМИ, которым надо противостоять.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.