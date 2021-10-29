В Латвии вынесли приговор русскоязычному оппозиционеру и журналисту Юрию Алексееву. Ему вменяли провоцирование национальной розни, противозаконное хранение предметов вооружения и распространение порнографических фильмов с участием детей.
Алексеева приговорили к одному году и двум месяцам тюремного заключения. Об этом рассказала адвокат обвиняемого Имма Янсоне. Журналист отказался признать вину и высказывался об уголовном деле как о сфабрикованным.
"Мы запросим полное решение суда и, естественно, будем его обжаловать, потому что по этому делу, действительно, нет доказательств", — подчеркнула адвокат, слова которой передаёт ТАСС.
В 2017 году правоохранители завели дело против Алексеева из-за заявлений, которые могли послужить причиной для национальных конфликтов. Сотрудники спецслужб обыскали дом оппозиционера и обнаружили патроны пистолета и материалы с детским порно.
Ранее депутат сейма Латвии Янис Вуцанс указал на проблему распространения недостоверных данных в странах Бенилюкса и Балтии. Политик подчеркнул, что в этом есть "вина" российских СМИ, которым надо противостоять.
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