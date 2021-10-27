Шаги НАТО по наращиванию своего потенциала в Прибалтике грозят дестабилизацией ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя завершение реконструкции военного аэродрома в Латвии.
"Наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", — цитирует заявление дипломата сайт МИД.
По словам Захаровой, реконструкция аэродрома в Лиелварде, который теперь сможет принимать самолеты в любое время суток при любой погоде, стала очередным шагом НАТО по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от российских границ.
"В этой связи заявления генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга о том, что подобные действия якобы носят "оборонительный характер", являются по меньшей мере неискренними", — отметила представитель МИД.
Захарова напомнила, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Брюссель назвал сдерживание России одним из приоритетных направлений работы НАТО.
Представитель МИД добавила, что предложения России по деэскалации ситуации в Балтийском регионе "остаются в силе".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.