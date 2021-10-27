МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе

Шаги НАТО по наращиванию своего потенциала в Прибалтике грозят дестабилизацией ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя завершение реконструкции военного аэродрома в Латвии.

"Наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе", — цитирует заявление дипломата сайт МИД.

По словам Захаровой, реконструкция аэродрома в Лиелварде, который теперь сможет принимать самолеты в любое время суток при любой погоде, стала очередным шагом НАТО по усилению своего военного присутствия в непосредственной близости от российских границ.

"В этой связи заявления генерального секретаря НАТО Й. Столтенберга о том, что подобные действия якобы носят "оборонительный характер", являются по меньшей мере неискренними", — отметила представитель МИД.

Захарова напомнила, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Брюссель назвал сдерживание России одним из приоритетных направлений работы НАТО.

Представитель МИД добавила, что предложения России по деэскалации ситуации в Балтийском регионе "остаются в силе".

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