Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом.
По словам министра иностранных дел России, "НАТО не является другом России", потому что альянс назвал РФ и Китай своей угрозой.
"Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", — цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее Североатлантический альянс объявил о сокращении российской миссии при НАТО с 20 до 10 человек. Также решено было выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов, которые, по данным альянса, являются офицерами российской разведки. В ответ Лавров сообщил о приостановке работы российского представительства при НАТО и Военной миссии связи альянса в Москве.
"Мы возвращаемся к тем формулам холодной войны, когда у нас не было никаких взаимоотношений с НАТО", — сказал в беседе с Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.
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