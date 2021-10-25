Лавров назвал генсека НАТО своим другом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим другом.

По словам министра иностранных дел России, "НАТО не является другом России", потому что альянс назвал РФ и Китай своей угрозой.

"Мой хороший друг Йенс Столтенберг, который был великолепным премьер-министром Норвегии, сейчас заявляет, что НАТО должна нести ответственность за безопасность всего мира", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее Североатлантический альянс объявил о сокращении российской миссии при НАТО с 20 до 10 человек. Также решено было выслать из Брюсселя восемь российских дипломатов, которые, по данным альянса, являются офицерами российской разведки. В ответ Лавров сообщил о приостановке работы российского представительства при НАТО и Военной миссии связи альянса в Москве.

"Мы возвращаемся к тем формулам холодной войны, когда у нас не было никаких взаимоотношений с НАТО", — сказал в беседе с Pravda.Ru главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.





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