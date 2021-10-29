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Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии

Мир

Депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что борьбу с распространением недостоверной информации в странах Бенилюкса и Балтии необходимо усилить. По его словам, в некоторых аспектах "виновата" и Россия.

Латвия обвинила Россию в "дезинформации" стран Балтии

"Мы постоянно сталкиваемся с обеспокоенностью по поводу влияния российских СМИ, особенно на русскоязычную часть общества. Основные методы, которыми мы пользуемся для борьбы с дезинформацией со стороны таких средств массовой информации, — это штрафы или временная приостановка вещания каналов", — цитирует Вуцанса RT.

Депутат считает, что таким образом Россия усиливает "политическое влияние" на страны Балтии. По словам парламентария, лучший способ борьбы с "агитаторами" и фейками — эффективное управление. Что конкретно он имеет в виду, Вуцанс не уточнил.

Ранее глава одной из газовых компаний страны призвал соотечественников "молиться" перед грядущей зимой. По заявлению властей Латвии, их может спасти "только тёплая погода". Связано это с катастрофической нехваткой голубого топлива в стране.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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