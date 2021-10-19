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В Латвии вводят полный локдаун и комендантский час

Мир

Латвийские власти объявили о вводе полного локдауна и комендантского часа почти на три недели. По сообщению Минздрава страны, соблюдать ограничения должны будут все, вне зависимости от того, привит человек или нет.

В Латвии вводят полный локдаун и комендантский час

Локдаун планируют ввести уже с 21 октября. Так, гражданам будет запрещено выходить из дома с 8.00 вечера до 5.00 утра. Закроются все общественные места, кроме продовольственных магазинов. Часть сотрудников перейдёт на удалённый формат работы. Посещать школу смогут только ученики младших классов.

Заявление Министерства здравоохранения вызвало массовые недовольства жителей. По их словам, в соседних странах ничего подобного не происходит. Однако власти оправдались "проваленной" вакцинацией.

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошёл должным образом", — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

В минувший понедельник Латвия стала лидером в антитопе стран по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как прививочная кампания в Латвии "победила" клятву Гиппократа.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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