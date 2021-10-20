Латышам предложили молиться о тёплой зиме

Латвийские власти наконец-то признают тот факт, что только тёплая погода может "спасти страну наступающей зимой".

Но как решать проблему острой нехватки топлива, прибалтийские чиновники не знают. Пока они решили надеяться то ли на везение, то ли на бога:

глава газовой компании Latvijas Gāze Айгарс Калвитис призвал своих соотечественников "молиться, чтобы конец года не был морозным”.

Латыши с таким подходом к решению проблем с отоплением категорически не согласны.

Как пишет издание "Экономика сегодня”, в Сети люди требуют, чтобы ответственные за поставки газа в Латвию обратились в Россию и установили нормальные отношения с крупнейшим поставщиком топлива.

Но власти предпочитают мнение народа "не видеть".

Калвитис тем временем размышляет о климате в Прибалтике. По его словам, особенности местности таковы, что морозы могут ударить даже в марте.

Поэтому потребители должны экономить газ "до последней минуты", дабы не замерзнуть, когда "похолодает по-настоящему".