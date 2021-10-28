В Госдуме назвали условие рассмотрения просьбы Польши о снижении цен на газ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал Pravda.Ru обращение Польши к "Газпрому" с просьбой снизить цену на газ.

"Это коммерческие сделки, а в них очень много нюансов и здесь невозможно говорить однозначно, пойдёт или нет Россия на этот шаг", — сообщил Ананских.

Депутат также обратил внимание на то, что Польша должна сделать встречное предложение "Газпрому".

"Всё зависит от предложений со стороны Польши. Думаю, что "Газпром" готов их выслушать", — добавил парламентарий.

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил, что направил "Газпрому" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. В компании обосновали запрос беспрецедентным скачком цен на европейском оптовом рынке.

Долгосрочное соглашение PGNiG с "Газпромом" действует с 1996 по 2022 год. Соглашение подразумевает, что польская компания ежегодно должна отбирать как минимум 8,7 млрд кубометров газа по принципу "бери или плати".

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