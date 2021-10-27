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Юрист оценил перспективы суда над Цукербергом по обвинениям в домогательствах

Мир

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий прокомментировал в беседе с Pravda.Ru обвинения бывших сотрудников основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан в сексуальных домогательствах и дискриминации с 2017-го по 2019 год.

Юрист оценил перспективы суда над Цукербергом по обвинениям в домогательствах

"Есть мировая тенденция подачи подобных заявлений. И расширительное толкование понятий харассмента, домогательства и прочих вещей, которые в настоящий момент часто разорваны по времени и по событиям. Поэтому, как правило, доказательная база основывается на заявлении лица, который обратился, и, может быть, каких-то свидетелей или лиц, которые тоже будут подтверждать, что тоже подвергались подобным воздействиям", — заявил правозащитник.

Он напомнил, что судопроизводство США основано на прецедентном праве, а подобные случи обвинений уже существовали, например, в отношении продюсеров и режиссёров, которых в итоге осудили за преступления 30-летней давности.

"У Марка Цукерберга есть хорошие перспективы стать фигурантом уголовного дела, по которому будет принято соответствующее решение. Но при этом в системе англоамериканского права существует понятие "судебная сделка", когда стороны заключают сделку по более мягкому составу, признавая свою вину и тем самым избегают возможного осуждения по более тяжким обвинениям", — сказал адвокат.

Ранее экс-работники Цукерберга и его супруги Джон Доу, отвечавший за домашнее хозяйство, и Миа Кинг, обеспечивающая безопасность семьи, подали иск из-за домогательств, дискриминации и задерживании в выплате заработной платы. Суд пока не назначил слушания по этому делу.

"Семейный офис очень серьёзно относится к жалобам на неправомерное поведение на рабочем месте и оперативно расследует все такие вопросы" — прокомментировал ситуацию представитель семьи Цукерберга Бен ЛаБолт для NBC.

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Марк Цукерберг/Mark Zuckerberg в гостях у Ивана. Вечерний Ургант. (01.10.12)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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