Экс-сотрудники Цукерберга подали на него в суд из-за домогательств

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан обвинили в домогательствах и сексуальной дискриминации.

О преступлениях сообщили работники Цукерберга Джон Доу и Миа Кинг. Женщина отвечала за безопасность семьи с 2018-го по 2019 год. Мужчина руководил домашним хозяйством с 2017-го по 2019 год. По словам пострадавших, пара не только дискриминировала сотрудников и приставала к ним, но и не платила вовремя.

"Семейный офис очень серьёзно относится к жалобам на неправомерное поведение на рабочем месте и оперативно расследует все такие вопросы", — подчеркнул представитель Цукерберга и Чан Бен ЛаБолт, слова которого приводит NBC.

Вместе с этим он рассказал о многонедельном расследовании, в ходе которого не нашли доказательства обвинений по отношению к супругам. Суд пока не назначил слушания по этому делу.

Ранее один из создателей Facebook Крис Хьюз обвинил Цукерберга в слишком большом авторитете. Миллиарды людей используют данную социальную сеть, а также мессенджер WhatsApp и Instagram. Из-за этого Цукерберг получил огромное влияние, что Хьюз назвал неправильным и тревожным.

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