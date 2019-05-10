Один из создателей Facebook обвинил Цукерберга в излишне большом авторитете

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг пользуется излишне большим авторитетом.



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Об этом в интервью The New York Times заявил один из создателей популярной соцсети Крис Хьюз.

По словам специалиста, Марк Цукерберг сегодня контролирует сразу несколько основных коммуникационных платформ — Facebook, Instagram и WhatsApp. Эти платформы, указал Крис Хьюз, ежедневно используют миллиарды людей. Благодаря этому Цукерберг обеспечен колоссальным влиянием.

Это неправильно и должно вызывать тревогу, заметил Хьюз.

Цукербергу, например, сетует Хьюз, принадлежат 60% голосующих акций Facebook. Он может самостоятельно менять алгоритмы социальной сети и решать, что будет читать, смотреть и слушать аудитория.

Также, заявил Хьюз, Цукерберг волен решать, какой степени конфиденциальность доступна пользователям.

Именно Цукерберг решает, что решать призывами к насилию, а также высказываниями вызывающего характера.

Правительство Соединенных Штатов Америки, резюмировал Крис Хьюз, должно "сломать" монополию Facebook и начать регулировать деятельность компании так, чтобы она была в большей степени подотчетна гражданам страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Цукерберг отказался переносить сервера Facebook в тоталитарные страны.

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