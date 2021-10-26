Польский премьер пригрозил Евросоюзу: с нами нельзя говорить с позиции силы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег ЕС от действий "с пистолетом у голов поляков”, заявив, что Варшава будет защищаться любыми доступными средствами, если ЕС перестанет финансировать программы восстановления после пандемии.

Заявление в жёсткой формулировке было сделано после того, как Европейская комиссия пригрозила оставить Польшу без миллиардов грантов и кредитов в ответ на решение Конституционного суда страны, который отдал приоритет национальным законам над законами Евросоюза.

"Что произойдёт, если Европейская комиссия начнет Третью мировую войну? … Мы собираемся защищать наши права любым оружием, которое есть в нашем распоряжении”, — сказал Моравецкий, отвечая на вопрос Financial Times, может ли Польша теперь наложить вето на важные законодательные акты, такие как исторический климатический пакет ЕС.

Моравецкий заявил также, что "удержание Еврокомиссией €36 млрд, обещанных на постпандемийное восстановление польской экономики, — это нарушение законности”.

"Мы, поляки, сдаваться не намерены! И для того чтобы найти компромисс, ЕС должен отменить ряд своих решений в отношении Польши. Это было бы самое мудрое, что они могут сделать, потому что тогда мы не будем разговаривать друг с другом с пистолетом у виска", — сказал он.

Несмотря на свою воинственную риторику, польский премьер в очередной раз подчеркнул, что выходить из ЕС его страна не собирается и "никакого риска Полексита не было и нет”.

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