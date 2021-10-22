Не договорились: саммит ЕС оставил "вопрос с Польшей" открытым

Глубокие разногласия по поводу правового порядка и энергетики Европейского союза привели к тому, что в четверг поздно вечером состоялся саммит, на котором восточные члены блока — Польша, Венгрия и Чехия — выступили против Брюсселя.

Вопрос верховенства права был обозначен главным в повестке дня.

Польша потребовала признать постановление Конституционного суда страны от 7 октября, в котором говорилось, что законодательство ЕС применяется только в определенных, ограниченных областях, а польское законодательство преобладает во всех остальных.

Европейская комиссия и страны, включая Нидерланды, Финляндию и Бельгию, возразили, что эта "позиция подрывает сплоченность ЕС" и является юридическим прикрытием для Варшавы, чтобы лишить ее независимости от судебной власти и отменить демократические нормы.

Как отмечают СМИ, от скандала участников дискуссии удержали "европейские тяжеловесы" — Франция и Германия, которые настаивали на диалоге с Польшей.

Известно, что незадолго до начала саммита президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, во время которых пытались убедить его в необходимости "найти решение в соответствии с принципами и общими правилами Евросоюза".

Но, по-видимому, им это не удалось.

Итоги саммита

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что "совершенно ясно, что Польшей была пересечена красная линия в отношении правового порядка блока".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и финская коллега Санна Марин заявили, что пришло время ужесточить отношения с Варшавой и что Брюссель не должен выделять €36 млрд в качестве средств на восстановление после пандемии, которые так нужны Польше, пока "этот вопрос остается нерешенным".

Один дипломат ЕС предупредил, что комиссия готовит механизм и что "момент истины приближается" для Варшавы.

Польский премьер Моравецкий, со своей стороны заявил, что "готов к диалогу", но предупредил: "мы не будем действовать под давлением шантажа".

Его венгерский коллега Виктор Орбан полностью поддержал позицию Варшавы, заявив, что давление на Польшу было "охотой на ведьм”.

Участники саммита разошлись, так ни до чего и не договорившись.

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