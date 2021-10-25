Украинские правозащитники подали заявление в полицию на мэра Львова

Отказ от передачи России останков разведчика Николая Кузнецова, Героя Советского Союза, стал поводом для подачи украинскими правозащитниками заявления в полицию на мэра города Львова.

Информационное агентство ТАСС сообщило, что представители украинского Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной написали заявление в правоохранительные органы на главу Львова Андрея Садового.

Свой поступок они объяснили тем, что власти города отказались передавать РФ останки советского разведчика Николая Кузнецова для перезахоронения. При этом Верховный суд Украины уже принял решение о необходимости передать останки.

Ранее Pravda. Ru писала, что в Калининграде были обнаружены останки солдат французской армии.

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