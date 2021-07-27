Жители Екатеринбурга сегодня отдают дань памяти Великой отечественной войны. 110 лет назад родился их знаменитый земляк, легенда советской разведки - Николай Кузнецов.
В честь этого праздника местные жители совместно с Фондом святой Екатерины сделали генеральную уборку дома на улице Ленина, где жил ветеран.
Раннее он проживал в другом доме, находящимся на улице Уральских рабочих, и по многим другим адресам, которые до сих пор остаются засекреченными. Гриф «Совершенно секретно» снимут с "дела Кузнецова" лишь к 2025 году.
Чтобы почтить память героя художник-граффитист Вячеслав Moff рисует граффити на одном из домов города. Работа ведется уже неделю, и художник обещает, что в этом изображении постарается максимально передать всю значимость Николая Кузнецова для победы в ВОВ.
Возле памятника Наколаю Кузнецову также прошло торжественное возложение венков воспитанниками Суворовского училища. Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич также почтила память уральца и рассказала о том, как важно не забывать героев своей страны:
«Наша задача — сохранить память о его подвиге, чтобы будущие поколения помнили, какой ценой ковалась победа и через что прошли наши предки, чтобы дать нам возможность жить».
Чтобы поближе познакомиться со историей Николая Кузнецова и увидеть события, сопутствующие его военным подвигам, практически воочию в мультимедийном парке «Россия — моя история» с 9 мая работает специальная экспозиция под названием «Николай Кузнецов. Человек-легенда». Это одна из самых технически сложных и своременных экспозиций в России. По случаю дня рождения героя 27 июля вход на нее свободный.
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