Шойгу обвинил НАТО в стягивании сил к границам России и неготовности к диалогу

Руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности применить оружие. По словам политика нашей страны, НАТО стягивает силы к границам РФ, чтобы сдерживать её военными методами.

Министр отметил, что Германия должна вспомнить, как закончилось стягивание сил к границам нашей страны в прошлом. По мнению Шойгу, Европа не должна ущемлять интересы России, когда думает о своей безопасности.

"К равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", — подчеркнул Шойгу, слова которого передаёт ТАСС.

Также политик напомнил о провале альянса по сдерживанию Афганистана. Министр подчеркнул, что проблемы, которые возникли из-за действий НАТО, решает весь мир.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Pravda.Ru оценил высказывания Крамп-Карренбауэр.

"Заявления министра обороны Германии больше похожи на антироссийскую истерику, которую я не стал бы воспринимать всерьёз с учётом того, что 26 октября все члены правительства Ангелы Меркель получат уведомления об увольнении и начнётся процесс формирования нового кабинета ФРГ", — сказал парламентарий.

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