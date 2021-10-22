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Слуцкий усомнился в готовности НАТО применить оружие против России

Политика

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил в беседе с Pravda.Ru заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала НАТО продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости.

Слуцкий усомнился в готовности НАТО применить оружие против России

Слуцкий напомнил, что в ближайшие дни правительство канцлера Германии Ангелы Меркель будет распущено.

"Заявления министра обороны Германии больше похожи на антироссийскую истерику, которую я не стал бы воспринимать всерьёз с учетом того, что 26 октября все члены правительства Ангелы Меркель получат уведомления об увольнении и начнётся процесс формирования нового кабинета ФРГ", — сказал депутат.

Он также выразил уверенность в том, что в Германии осознают последствия применения оружия в отношении РФ.

"Уверен, что в Германии здравые умы отдают себе отчёт, что применение оружия против России грозит обернуться прямым военным противостоянием с ведущей ядерной державой. Не думаю, что на Западе реально готовы к такому сценарию", — подчеркнул Слуцкий.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что блок НАТО должен продемонстрировать России готовность применить оружие, если возникнет необходимость. Также она обвинила Россию в систематическом нарушении воздушного пространства государств Балтии, постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии и стран Евросоюза.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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