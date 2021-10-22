Режим ЧП из-за дефицита газа намерены ввести власти Молдавии

Режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа планируется ввести в Молдавии. Об этом 22 октября сообщила на брифинге премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

"Сразу после этого брифинга соберётся комиссия по чрезвычайным ситуациям для принятия ряда решений… Попросим парламент и правительство ввести чрезвычайное положение", — цитирует главу правительства ТАСС.

Гаврилица заявила о недостаточности имеющихся у правительства рычагов для того, чтобы преодолеть кризисную ситуацию в энергетическом секторе страны.

В минувшую среду АО "Молдовагаз" сообщило об утверждении акционерами компании продления действующего контракта с "Газпромом" об условиях поставки газа в Молдавию до конца октября.

Ранее премьер-министр сообщила о намерении властей Молдавии до 1 ноября заключить контракт на поставку газа с "Газпромом" или альтернативным поставщиком.

Гаврилица сообщила также, что правительство обсуждает также возможность финансовой поддержки бюджета Молдавии в условиях энергетического кризиса.

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