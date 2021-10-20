Рынок энергоресурсов работодатели Украины признали катастрофическим

Ситуация на рынке энергоресурсов Украины является катастрофической, считают в национальной Федерации работодателей страны.

"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", — говорится в сообщении на сайте организации.

В Федерации указали на огромный рост стоимости энергоресурсов в стране в течение 2021 года. В частности, в октябре предлагаемая промышленным предприятиям стоимость кубометра газа оказалась в семь раз выше, чем в начале года.

"Невозможно строить конкурентную экономику, когда цена на газ для украинских предприятий в 4-5 раз выше, чем для их конкурентов", — отмечается в сообщении.

В Федерации заявили, что непринятие властями страны неотложных мер по стабилизации цен на газ для промышленности повлечёт за собой сокращение работников на предприятиях, закрытие компаний или остановку производства, а также увеличение миграции трудоспособного населения Украины за границу и уменьшение поступлений в бюджеты.

Федерация работодателей потребовала от Верховной рады Украины принять постановление о признании ситуации на рынке газа чрезвычайной и определить меры по выходу из неё.

Ранее глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила в Верховной раде о развитии на Украине полномасштабного энергетического кризиса. Его причинами парламентарий назвала некомпетентность властей и махинации с перепродажей газа.

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