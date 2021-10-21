Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений в мире и самом высоком уровне угрозы ядерной войны за последние 40 лет.
"Мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшей точки за более, чем 40 лет", — сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН.
Генсек отметил, что в 2020 году рост военных расходов в процентах от валового внутреннего продукта оказался самым большим с 2009 года и достиг двух триллионов долларов в год.
Ранее Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил об ухудшении отношений России и НАТО и новом витке гонки вооружений на европейском континенте.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).