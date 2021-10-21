"Мир катится вспять": генсек ООН заявил о начале новой гонки вооружений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о начале новой гонки вооружений в мире и самом высоком уровне угрозы ядерной войны за последние 40 лет.

"Мир катится вспять с растущей скоростью. Мы вновь видим военные перевороты, началась новая гонка вооружений, а ядерная угроза достигла наивысшей точки за более, чем 40 лет", — сказал Гутерреш на заседании Совбеза ООН.

Генсек отметил, что в 2020 году рост военных расходов в процентах от валового внутреннего продукта оказался самым большим с 2009 года и достиг двух триллионов долларов в год.

Ранее Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил об ухудшении отношений России и НАТО и новом витке гонки вооружений на европейском континенте.

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