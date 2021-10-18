Ллойд Остин заедет в Киев,чтобы сообщить хорошую новость

Министр обороны США Ллойд Остин на начавшейся неделе намерен посетить Украину.

Зачем — рассказало "Факти", по версии которого, Остин планирует "подтвердить, что двери НАТО для Киева открыты".

В своем материале издание ссылается на пресс-службу Пентагона, рассказавшую украинским журналистам, что глава минобороны США во время рабочей поездки в Европу "завернёт" на Украину, в Грузию и Румынию. И всем им подтвердит: "двери в НАТО открыты", а также напомнит, что войти в них они смогут только после того, как "введут необходимые изменения".

"На Украине Остин встретится с президентом и министром обороны. Он планирует заверить в непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона. А также в приверженности США их суверенитета перед лицом российской агрессии", — пишет "Факти".