Генсек НАТО указал на провокационные заявления России

Украина и Грузия имеют право стремиться к членству в НАТО.

Об этом в ходе выступления в Университете Джорджтауна в Вашингтоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заявление прозвучало после того, как глава Альянса встретился с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном, сообщается на официальном сайте НАТО. Сегодня Столтенберг проводит переговоры с законодателями на Капитолийском холме.

По словам Столтенберга, только Украина и Грузия могут решать, присоединяться ли им к НАТО, а НАТО, со своей стороны, должен усилить поддержку этих стран. Все же заявления России по этому поводу он назвал "провокационными", отметив, впрочем, что, "несмотря на несогласие по целому ряду вопросов — включая украинский и грузинский, — сохраняется необходимость диалога между НАТО и Россией по стратегически важным направлениям".

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