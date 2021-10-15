В МИД РФ заявили о риске развязывания гонки вооружений из-за создания AUKUS

Создание альянса AUKUS грозит развязыванием гонки вооружений, считает директор Третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрёв.

Как сообщил представитель министерства РИА Новости, в рамках альянса США и Британия планируют содействовать Австралии в создании ею атомного подводного флота, необходимость которого объясняется "деградацией стратегической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Собеседник агентства рассказал также, что Австралия планирует закупить американские крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, достигнуты договоренности о ротационном развёртывании в Австралии самолётов американских ВВС и расширении двустороннего военного сотрудничества.

По словам Ноздрёва, рассматривается также возможность использовать австралийские базы британскими атомными подлодками.

"Всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность, осязаемых рисков развязывания гонки вооружений, подрыва авторитета АСЕАН", — подчеркнул собеседник агентства.

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