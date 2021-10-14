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"Дружить против кого-то - плохо" - Путин об альянсе AUKUS

Политика

Президент России Владимир Путин нелестно высказался об альянсе "трёх". Глава государства считает, что AUKUS подрывает региональную стабильность и несёт разлад в дипломатические отношения между странами.

"Дружить против кого-то - плохо" - Путин об альянсе AUKUS

По мнению лидера России, то, что Австралия, США и Великобритания укрепили взаимоотношения "позитивный шаг", но то, что они "дружат против кого-то" очень плохо.

"Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США — Великобритания — Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность", — цитирует президента сайт Кремля.

По мнению Владимира Путина, альянс подрывает стабильность, о которой "все заботятся".

Ранее создание AUKUS раскритиковали в МИД Китая. По мнению представителей ведомства, альянс создан для того, чтобы "раздуть" холодную войну. В КНР обратили особое внимание на ситуацию в Тихоокеанском регионе. И заявили, что недавнее столкновение американской подводной лодки с неизвестным объектом "можно считать предупреждением".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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