Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая

AUKUS нарушает положения Договора о нераспространении и создаёт ядерную угрозу в Тихоокеанском регионе, заявили в МИД КНР. По мнению представителей ведомства, действия альянса "трёх" не что иное, как раздувание холодной войны.

"Прежде всего, AUKUS представляет опасность распространения ядерного оружия, серьёзно нарушает дух ДНЯО, наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана", — цитирует замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна "Интерфакс".

По словам дипломата, подлодки и прочее ядерное вооружение, которое продвигает AUKUS, несёт угрозу масштабной катастрофы. Он напомнил об инциденте в Южно-Китайском море. Американская субмарина столкнулась с неизвестным объектом. По заявлению Юйчэна, это можно считать "предупреждением".

Ранее Pravda.Ru рассказала, как в начале октября американская подводная лодка при погружении столкнулась с неизвестным предметом. По сообщению американских СМИ, в результате инцидента пострадали 15 человек. Моряки получили травмы лёгкой и средней степени.

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