EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Афродита поменяла текст песни "Валера" в честь тренера Карпина
Bloomberg: Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов
"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС
Закончен бой: в Петербурге скончалась блогер-ветеран ВОВ Зинаида Корнева
Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо
Детям могут запретить кататься на тюбингах
Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада
Песков: диалог с Японией продолжим, когда там поймут, что Курилы - территория РФ
Без суда и следствия: ФСБ и МВД смогут блокировать карты россиян

Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая

Политика

AUKUS нарушает положения Договора о нераспространении и создаёт ядерную угрозу в Тихоокеанском регионе, заявили в МИД КНР. По мнению представителей ведомства, действия альянса "трёх" не что иное, как раздувание холодной войны.

Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая

"Прежде всего, AUKUS представляет опасность распространения ядерного оружия, серьёзно нарушает дух ДНЯО, наносит ущерб Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана", — цитирует замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэна "Интерфакс".

По словам дипломата, подлодки и прочее ядерное вооружение, которое продвигает AUKUS, несёт угрозу масштабной катастрофы. Он напомнил об инциденте в Южно-Китайском море. Американская субмарина столкнулась с неизвестным объектом. По заявлению Юйчэна, это можно считать "предупреждением".

Ранее Pravda.Ru рассказала, как в начале октября американская подводная лодка при погружении столкнулась с неизвестным предметом. По сообщению американских СМИ, в результате инцидента пострадали 15 человек. Моряки получили травмы лёгкой и средней степени.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Франция поссорилась с США из-за австралийских подлодок
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Боррель: соглашение "Газпрома" с Венгрией не нарушает законов Евросоюза
Bloomberg: Apple выпустит меньше новых iPhone из-за нехватки чипов
"Деньги потекут": Украина предлагает бизнесу площадки в зоне Чернобыльской АЭС
Саакашвили перевели в одиночную камеру из-за отказа "сидеть с уголовниками"
Альянс AUKUS раздувает холодную войну - МИД Китая
Закончен бой: в Петербурге скончалась блогер-ветеран ВОВ Зинаида Корнева
Польский аналитик Якубик: ЕС может оштрафовать "Газпром" из-за цен на топливо
Конгресс раскритиковал Байдена за отношение к Китаю и России
Детям могут запретить кататься на тюбингах
Депутат Рады Волошин: Зеленский стал проблемой для Запада
Популярное
Дерматология
Красные пятна на коже: причины и как лечить

Причины появления красных зудящих пятен на лице и руках объяснила врач-дерматолог Московского медицинского центра Ольга Петрова.

Красные пятна на коже: причины и как лечить
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
Молдавия экстренно запросила газ у Румынии. Виновата в этом Россия
Политика. Новости и аналитика
"Пир во время чумы": вечеринка с участием Зеленского привела в ярость украинцев
Мир. Новости мира
Премьер Италии странно объяснил отсутствие Путина на саммите G20
Ирина Шлионская Писательница опознала в серийном убийце бывшего ухажёра Ирина Шлионская Любовь Степушова Армения получила шанс отомстить Азербайджану Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вампиры XXI века: зачем люди до сих пор пьют кровь Дмитрий Соколов
Общество
Погибшая в ДТП с Собчак женщина предчувствовала свою смерть
Политика. Новости и аналитика
Политолог: визит Нуланд в Россию повлияет на судьбу Зеленского
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Мир. Новости мира
“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников