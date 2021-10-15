"МихоМайдана" не будет: сторонники Саакашвили помитинговали и разошлись

Тысячи размахивающих флагами сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заключённого в тюрьму после возвращения в Грузию, протестовали в Тбилиси в четверг, требуя его освобождения.

Акция прошла "с подачи" адвоката экс-президента, который от его имени призвал людей "помочь спасти страну".

Как отмечают СМИ, митинг собрал больше всего протестующих с момента ареста Михаила Саакашвили 1 октября. Он, напомним, в этот день приехал в Грузию из Украины, где активно делал карьеру сначала на посту губернатора Одесской области, а в последнее время занимая должность главы Нацсовета реформ.

Адвокат Саакашвили зачитал его заявление со сцены, когда толпа собралась в центре города.

"Сейчас пришло время спасти Грузию, вот почему мы должны быть вместе … Этот Карфаген зла, предательства и угнетения непременно падет", — написал экс-президент.

Над толпой было видно много грузинских национальных флагов, некоторые держали флаги Европейского Союза и Украины.

Помитинговав, толпа мирно разошлась. То есть постоянно действующего "МихоМайдана" с палаточным городком — как обещала грузинская оппозиция — не будет.

Как отмечают грузинские политологи, основной упор выступавшие на митинге ораторы делали не только на освобождение экс-президента, но и на более прикладной цели — добиться победы кандидатов от его партии во втором туре выборов мэров городов.

Кандидат от Единого нацдвижения на выборах мэра Тбилиси Ника Мелия уже заявил, что "акция вновь соберётся в случае фальсификации выборов во втором туре 30 октября".

То есть Саакашвили стал лишь поводом для его однопартийцев раскачать ситуацию, чтоб "передавить власть на выборах".