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Будут ли в Белоруссии "сажать за соцсети": весьма вероятно, но не факт

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Публикации в СМИ новостей о принятом в Белоруссии Советом Министров решении об усилении мер по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма, стали поводом для тщательного изучения не только экспертным сообществом, но и простыми пользователями соцсетей, которых нововведения могут коснутся.

Будут ли в Белоруссии "сажать за соцсети": весьма вероятно, но не факт

В беседе с Pravda. Ru политолог Алексей Дзермант, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" указал на то, что в самом обсуждаемом законе про "тюрьму за чтение постов в соцсетях" ничего не сказано: 

— Эта информация распространяется теми же самыми каналами в качестве какого-то пугала. На самом деле, в законе есть перечень действий, которые приравниваются к экстремистским, к оправдывающим нацизм. Но "кара" за подписку на каналы — это уже домыслы тех, кто хотел бы представить эту инициативу как некую драконовскую меру. Повторюсь, в тексте закона этого нет.

Что касается правоприменительной практики, посмотрим, как будут действовать правоохранители, какие случаи будут расследоваться. Но я не думаю, что будут на семь лет сажать просто за подписку на Telegram-канал.

— И тем не менее, отслеживание контента — публикуемого или потребляемого — это цензура? Или уже вмешательство в частную жизнь? Или ни то, ни другое?

— Если речь идет все-таки о чтении, либо о распространении, это все-таки разные вещи. Надо посмотреть, как будет работать правоприменительная практика в отношении этого закона и тогда уже делать какие-то выводы.

В Белоруссии мнение иное

В самой Белоруссии на закон об усилении мер по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма реакция неоднозначная. В основном — если судить по соцсетям — люди склонны верить, что "посадки" всё же будут. Ибо есть в УК РБ статья 361-1 "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". И вот там уже прописаны те самые от 3 до 7 лет…

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