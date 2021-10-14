Пользователи социальных сетей в Белоруссии в скором времени смогут оказаться в тюрьме "лет на семь" за подписку на аккаунты запрещенных политически групп и СМИ в Twitter, Facebook и Telegram.
Об этом предупредило в среду Главное управление по борьбе с организованной преступностью Минска.
"Новые правила вступили в силу. 12 октября Совет Министров принял решение о мерах по борьбе с экстремизмом и реабилитации нацизма", — сообщили официальные лица.
Как следует из опубликованного сообщения, в стране уже начата работа "по выявлению незарегистрированных групп граждан, занимающихся экстремистской деятельностью, в том числе с использованием онлайн-мессенджеров и социальных сетей”
Власти подтверждают, что те, кто использует Telegram-каналы для участия в "запрещённых" обсуждениях и обменивается новостями "экстремистских каналов и чатов", будут привлечены к уголовной ответственности и им грозит до семи лет тюрьмы.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В последние недели в Белоруссии ряд популярных оппозиционных сайтов и аккаунтов в социальных сетях были признаны экстремистскими, в том числе базирующаяся в Польше NEXTA и одно из самых читаемых изданий страны, TUT. by.
Граждан скоро могут отправить в тюрьму только за то, что они следят за их аккаунтами в Интернете.
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