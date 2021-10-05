Пропавший журналист "Комсомолки" нашёлся в СИЗО Минска. Кремль ждёт объяснений

Репортер "Комсомольской правды" Геннадий Можейко, который, как сообщали на минувшей неделе СМИ, пропал, был задержан и находится под стражей в Белоруссии.

Хотя подробности ареста журналиста до сих пор неясны, редакторы издания, в котором он работал, утверждают, что Можейко "был похищен в Москве".

О том, что он содержится в изоляторе в Минске, рассказала его мать. По ее словам, перед тем как Можейко задержали, минская милиция обвинила его в разжигании ненависти и оскорблении государственного чиновника.

Главред КП Владимир Сунгоркин говорит, его издание не получило никаких комментариев или разъяснений ни от белорусских властей, ни от Москвы.

Что говорит Кремль

Официально Кремль отрицает какую-либо причастность к задержанию Можейко. Как заявил ещё на прошлой неделе Дмитрий Песков, "нет никакой достоверной информации о том, где произошел арест журналиста.”

"Мы просто не знаем, — сказал пресс-секретарь президента. — Путин в курсе ситуации вокруг журналиста. Подобные действия против прессы не должны одобряться, но у нас нет возможности наводить справки через нашу дипломатическую миссию или защищать его интересы”.

Он добавил, что Кремль четко изложил свою позицию по запрету "Комсомольской правды" в Белоруссии и ожидает, что ограничения будут сняты в кратчайшие сроки.

Напомним, в августе ИТ-консультант Андрей Зельцер открыл огонь по агентам службы безопасности, когда они попытались войти в его квартиру в Минске, убив офицера КГБ Дмитрия Федосюка, а затем был застрелен сам. С тех пор белорусское правительство объявило его террористом и арестовало десятки людей за их комментарии в социальных сетях.

Можейко же опубликовал в "Комсомольской правде" интервью с одноклассником Зельцера, который описал его как человека, который всегда защищал себя. На следующий день после выхода статьи Министерство информации Белоруссии распорядилось заблокировать в стране "Комсомольскую правду".

После этого Москва выразила озабоченность по поводу этого шага. И Песков, и пресс-секретарь МИД Мария Захарова призвали отменить это решение.

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