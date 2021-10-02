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В Белоруссии задержали сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси"

Шоу-бизнес

Журналиста белорусского "филиала" "Комсомольской правды" Геннадия Можейко задержали силовики Лукашенко.

В Белоруссии задержали сотрудника "Комсомольской правды в Беларуси"

О задержании сообщает Telegram-канал команда Ксении Собчак "Осторожно новости".

"Сотрудник российской издания — автор статьи, в которой знакомая Андрея Зельцера (погибшего от рук сотрудников КГБ) положительно о нём отозвалась. Провластные СМИ раскритиковали "Комсомолку" за этот материал, позднее сайт издания заблокировали", — сообщает ТГ-канал.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отметил, что не приветствует действия белорусских властей, которые притесняют работу российских средств массовой информации на территории своей страны. Он отметил, что считает блокировку издания покушением на свободу слова. 

"Да, мы не согласны категорически с этим. Не согласны. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси", — заявил Дмитрий Сергеевич, отвечая на вопросы журналистов во время "кремлёвского пула".

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ПОДРОБНОСТИ ПЕРЕСТРЕЛКИ НА ЯКУБОВСКОГО / ИМЯ КГБШНИКА / Блокировка Комсомолки и пропаганда
Автор: Елена Былкина
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