Около 300 млрд долларов не хватает Украине для экономического прорыва, считает экономист Андрей Лобода.
"Для экономического прорыва и процветания, модернизации экономики Украине нужны инвестиции в размере порядка 300 млрд долларов", — заявил эксперт, комментируя ФАН сообщение главы совета нацбанка Богдана Данилишина о сокращении международных валютных резервов страны до 28,7 млрд долларов.
Лобода назвал размер международных резервов Украины незначительным для столь большого европейского государства. Эксперт добавил, что они в 21 раз меньше российских.
Собеседник агентства предположил, что Украина могла достичь "небывалых экономических высот", если бы не случился её разворот на Запад.
"Экспортоориентированная экономика страны потеряла почти 40% своего потенциала вместе с российским рынком", — отметил Лобода.
Он спрогнозировал, что в ближайшие годы Украине предстоит справляться с ростом выплат долгов по займам. Кроме того, на качестве жизни в стране и её конкурентоспособности отразятся подорожание энергоресурсов и депопуляция.
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