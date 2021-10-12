Эксперт: Украина столкнулась с ростом цен на газ из-за евроинтеграции

Украина столкнулась с серьезным кризисом из-за неподъемных цен на голубое топливо. В частности, жертвами политических игр стали школы, детские садики, госпитали и поликлиники, а также другие бюджетные организации, которые не могут позволить себе включить отопление накануне сезона холодов, поскольку им предлагают платить за кубометр газа — 35-45 гривен (95-122 рубля).

Ранее с "Нафтогазом" власти заключили меморандум, цену зафиксировали — 13,6 гривны (36,97 рубля). На таких условиях поставлять топливо должен "Нафтогаз Трейдинг", но он не участвует в тендерах, а вот частные организации предлагают свои услуги только по рыночным ценам.

Многие бюджетные учреждения не теряют надежды заключить контракты с "Нафтогазом". Но отопительный сезон уже стартовал, а договоров пока никаких не предвидится. Приходится действовать срочно и заключать контракты с частниками уже на их условиях, хотя это никак не предусмотрено бюджетом.

Почему растут цены на газ?

Как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, проблема кроется в либерализации рынка газа. Например, Штаты очень гордятся тем, что они являются профицитным регионом, то есть добывают газа больше, чем потребляют, даже экспортируют топливо, но при этом цены на газ там растут. И именно потому, что цены никто не регулирует, они определяются невидимой рукой рынка.

"Украина в последние 7 лет упорно либерализировала свой газовый рынок. Мало того, что она является энергодефицитной страной, она к тому же потребляет больше энергоресурсов, чем производит сама. И сочетание энергодефицитности и либерализированного рынка газа привели к текущим условиям. На Украине начали действовать общеевропейские правила игры. То есть Украина в рамках процесса евроинтеграции имплементировала ряд ключевых положений энергетического законодательства ЕС, в том числе положений, которые касаются принципов ценообразования", — рассказал Александр Фролов в интервью Pravda. Ru.

Логика очевидна — если страна добывает меньше, чем потребляет, то она становится зависимой от внешних площадок. А если цены внутри страны окажутся ниже, то производителю будет выгоднее продавать газ на зарубежном рынке. Чтобы не допускать возникновения дефицита (а мы же печемся об энергобезопасности простых потребителей), то цены должны быть такими же, как и на внешних площадках.

В полной мере эта логика работает? Нет, отнюдь. Поэтому население Украины не блещет благосостоянием. Поэтому цены на энергоносители для него оказываются неподъемными, растут долги, и с этой долговой нагрузкой тоже приходится как-то справляться.

"Есть система льгот, которую Украина пиарила в 2015–2016 годах активно. Но работала она именно так, как и ожидалось, то есть плохо. Нынешний глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что высокие цены на газ просто необходимы. Потому что если их не будет, то не будет в государстве денег на выплату льгот, субсидий по газу. Вы повышаете цены, которые неподъёмные для большей части населения, вы вводите систему субсидий. С этих цен вы выплачиваете субсидии. Так может быть цены сделать ниже? Нет, так это не работает, должен быть импортный паритет. При этом представлять руководство невменяемым не надо. Продвигая идею импортного паритета, идею биржевой торговли, руководство Украины пытается какими-то обходными путями все же сохранить некое подобие ценового регулирования. В начале года была предложена годовая цена, которая оказалась значительно ниже средней цены биржевой. И те, кто стал покупать газ по годовой цене, которая на тот момент казалась довольно высокой, выиграли, но, разумеется, это далеко не 100% потребителей. И если говорить о ситуации в целом, то средняя цена газа, если взять всех потребителей, отличается от верхних биржевых планок, которые наблюдаются в данный конкретный момент времени, но, безусловно, сама политика по продвижению импортного паритета глубоко порочна и ведет лишь к обнищанию населения и к разорению промышленных производств", — отмечает эксперт.

Самое страшное — что от цены на газ зависят цены и на иные коммунальные услуги, в частности, на тепло. Сейчас руководство Украины пытается в ручном режиме как-то разрулить эту сложную ситуацию, но, скорее всего, у него ничего не получится.

Власти Украины искусственно привели страну к энергетическому коллапсу

Проблема высоких цен на газ была отчасти создана искусственно самим руководством Украины, притом не целенаправленно, а в рамках бестолковых евроустремлений, не предпринималась попытка понять, как те или иные инициативы будут влиять на экономику Украины.

Тема тарифов является главной в политической программе Юлии Тимошенко. Периодически "Батькивщина", которую она возглавляет, выступала с некими законодательными инициативами, которые касались возможных формул, которые должны были снизить среднюю цену на газ хотя бы для населения. И с этой повесткой можно согласиться. Но вот как теперь правительство будет разруливать ситуацию — покажет время

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